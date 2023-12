Blitz di Iervolino al Mary Rosy: il patron granata a colloquio con la squadra

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è arrivato al centro sportivo Mary Rosy alle 14.30, in auto. Il patron è stato a colloquio con Inzaghi e con la squadra.

Lo scenario

Il momento è delicatissimo. Il patron, che non era presente a Firenze ma che ha assistito alla gara in tv, si è rammaricato per la prestazione e il risultato maturati in Toscana. Dapprima negli uffici della direzione sportiva ha incontrato Inzaghi con De Sanctis. Poi si è concentrato sui calciatori, che venerdì 8 dicembre andranno in ritiro anticipato.