Salernitana, primo atto della nuova stagione: cominciano le visite mediche dei calciatori

Comincia oggi la nuova stagione della Salernitana. I calciatori tesserati - i pochi che resteranno alle dipedenze di Martusciello e quelli che saranno poi ceduti - effettuano test clinici a scaglioni, presso il centro polidiagnostico Check-Up. Li assite il dottore Rosciano, medico sociale granata. Le visite mediche dureranno due giorni. Da mercoledì 10 luglio, la squadra effettuerà il primo allanemento a Rivisondoli e resterà in Abruzzo fino al 24 luglio. La seconda parte del ritiro sarà svota in un'altra località dal clima mite che la società sta reperendo. In ogni caso, le difficoltà logistiche al centro sportivo Mary Rosy sembrano risolte e quindi la Salernitana potrà comunque utilizzare anche il centro sportivo di Pontecagnanio Faiano per gli allenamenti che precedono il debutto stagionale.

Staff di Martusciello e coppa Italia

Sarà Russo è legato da contratto con la Nazionae. L'allenatore granata Martusciello ha dunque chiesto e ottenuto di implementare il proprio staff con l'arrivo di Alessandro Pane. Il 10 luglio, la squadra conoscerà anche il proprio cammino in campionato. A La Spezia, infatti, sarà sorteggiato il calendario di Serie B. Proprio contro lo Spezia la Salernitana giocherà il primo impegno ufficiale della nuova stagione. Il 12 agosto, allo stadio Arechi, è in programma la partita di coppa Italia, valida per i trentaduesimi di finale. Le amichevoli pre campionato sono in corso di definizione. La prima sarà giocata a Rivisondoli il 15 luglio, contro il CuoioCappiano. La società sta anche cercando l'avversaria internazionale per il memorial Angelo Iervolino del 5 agosto.