Crisi granata, la voce dei tifosi: "Nicola è il primo responsabile, Iervolino cambi subito mister"

Il Verona ha bussato fortissimo all'uscio della Salernitana: ha vinto lo scontro diretto, si è rilanciata, vuole entrare nella zona salvezza. Al netto dell'errore di Piatek nel finale, la squadra di Nicola non ha saputo opporre energie fisiche, strategia, lucidità e ha pagato dazio. I segnali della crisi sono evidenti: i supporter contestano e Iervolino è pronto al ribaltone.

La voce dei tifosi

Mimmo Rinaldi è molto amareggiato: "Ed eccoci qua, siamo di nuovo a cercare di non annegare. Eppure i presupposti per una salvezza tranquilla c'erano tutti. O forse no? La storia si ripete: allenatore esonerato e poi ripreso. Vi ricordate di Delio, oggi Nicola? Vi ricordate di un attaccante che da solo davanti al portiere sdraiato a terra gli calciò addosso (Chianese oggi Piatek?) Ebbene sì, tutto si ripete ma stavolta dobbiamo cercare di cambiare il finale. Quel film visto anni fa era proprio brutto. Parlare di calcio giocato oggi è davvero dura. O meglio parlare di calcio dopo lo 0-4 con l'Udinese è stato sempre più raccapricciante. Cosa manca? Manca certamente un mister, manca un direttore sportivo e credo manchi un direttore generale che faccia da collante un po' come fa Corvino a Lecce con Trinchera e Baroni. Cerchiamo di chiudere questo campionato senza farci male: fino ad oggi, come diceva il grande Totò, abbiamo mangiato solo veleno". Il commento di Mario De Rogatis: "Tutti indegni della maglia granata: in primis Nicola, incapace di mettere la squadra in campo. E' sufficiente vedere gli undici del primo tempo, con praterie lasciate scoperte sulla fascia destra da veri dilettanti. Poi ci sono i giocatori, a dir poco irritanti. Sulle capacità e le competenze del diesse, meglio non esprimersi. Consiglierei a Piatek di cambiare mestiere: è assurdo fallire un gol del genere, ho rimpianto Chianese. Se il nostro presidente non provvede a dare lo scossone che abbiamo sempre auspicato, finiamo dritti in serie B. Non si può sempre vivere di demeriti altrui, come accaduto lo scorso anno ai danni del Cagliari". Paolo Toscano: "Credo che l’avventura di Nicola debba giungere al capolinea. La squadra è in totale confusione e l’allenatore ha dimostrato di non saper cosa fare. Uno scontro salvezza non può essere giocato in questo modo! Sono molto preoccupato per il futuro. Occorre una sterzata, ed occorre in fretta". Antonio Positano: "Nello sguardo di Nicola in panchina ho rivisto quello di Colantuono nello scorso anno. Traspariva paura e rassegnazione. A questo punto ci vuole un cambiamento e mi auguro che la società non vada in confusione. Il nostro presidente si concentri sulla Salernitana con scelte decise e non di comodo. Forza Salernitana". Ciro Troise: "Ho chiuso sull'uno a zero. Inguardabili.