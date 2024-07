Seconda amichevole a Rivisondoli: la Salernitana sfida il Volos

Ci sarà anche l'amministratore delegato Maurizio Milan sugli spalti del campo sportivo di Rivisondoli per assistere a Salernitana-Volos, la seconda amichevole che i granata di mister Martusciello dispoteranno durante il ritiro pre campionato. Dopo la vittoria per 9-0 contro i dilettanti del Delfino Curi Pescara, adesso il coefficiente di difficoltà del test è maggiore.

La tattica

L'allenatore della Salernitana, per la prima volta senza lo stopper Pirola dopo la sua cessione all'Olympiacos, ripropone il modulo 4-2-3-1: in porta ci sarà Sepe; in difesa la coppia centrale sarà formato da Bronn e Lovato, entrambi in odore di riconferma, se non arriveranno offerte che la società riterrà congrue; a destra comincia il giovane Guccione (in attesa di testare Gentile e di vendere Sambia) ed a sinistra Njoh attende il compagno con il quale fare reparto, ma sarà prima necessario cedere Bradaric. In mezzo al campo Legowski e Maggiore: per loro vale il discorso fatto per Bronn e Lovato. Poi la trequarti: Valencia e Tongya esterni e uno tra Kastanos e Bonazzoli giocheranno a sostegno di Dia, quest'ultimo sempre nel mirino della Lazio e autore di 4 gol nella precedente amichevole.