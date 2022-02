La favola granata di Zortea: primo gol in A davanti a Rocco Hunt e Cannavaro

Il paradiso all'improvviso, il gol lampo dopo 32 secondi dall'ingresso in campo, che stampa l'1-1 come cartolina finale della partita Salernitana-Bologna e tiene forse ancora a galla la squadra di Davide Nicola. Il protagonista è Nadir Zortea, giocatore di scuola atalantina, che l'allenatore ha mandato in campo nel secondo tempo. Gioia in curva e applausi in tribuna. Alla partita hanno assistito anche il presidente Iervolino, in compagnia dell'ex campione del mondo, Cannavaro, e del rapper Rocco Hunt.

Il commento di Zortea

"E' solo un punticino e ne meritavamo tre. Il punto però ce lo teniamo stretto - ha detto Zortea a Dazn . prestazione ci dice che siamo sulla buona strada. Siamo stati già all'altezza del Milan e lo saremo anche dell'Inter. Non è ancora finira, tutto può accadere e noi crediamo ancora nella salvezza. I tifosi sono sempre dalla nostra parte e possiamo solo ringraziarli. In ogni partita si parte da 15mila persone al nostro fianco".