Lo stadio Arechi riapre i cancelli, attesi oltre 16mila spettatori: ecco le due squadre del raduno "nostalgico"

Salerno si prepara ad accogliere il raduno di Serie A - Operazione Nostalgia, in programma sabato 8 giugno. L’Arechi ospiterà l’evento, che riunirà leggende del calcio e tifosi provenienti da tutta Italia, a partire dalle ore 10.00. Ci sarà l’allestimento di un fan village, nel parcheggio antistante lo stadio, con stand di intrattenimento, area snack e giochi. All’interno del “villaggio” arriveranno due giocatori diversi ogni ora per foto e autografi.

Alle 18.30 ci sarà l’apertura dei cancelli dell’Arechi, chi avrà acquistato il biglietto potrà accedere all’impianto e prendere posto sugli spalti. Alle 19.15 inizierà lo show con musica e cori a scaldare l’ambiente, poco dopo andrà in scena il riscaldamento dei calciatori. Il fischio d’inizio, con la gara che sarà trasmessa in diretta, è previsto per le 20.00. Sulle gradinate sono attese oltre 16mila persone.

Nelle scorse ore gli organizzatori del raduno nostalgico hanno comunicato la lista delle due formazioni che scenderanno in campo. Lanciata subito la sfida: “Qual è la più forte?”.

Da una parte ci saranno: Chimenti, Fusco, Zanetti, Galante, Lucarelli, Fiore, Marcolin, Panico, Baggio, Di Natale, Di Napoli, Garzya, Tonetto, Filippini, Chevanton, Di Michele, Milito, Vannucchi, Altomare, Tedesco.

Dall’altra: Amelia, Gottardi, Tosto, Savino, Aldair, Pizarro, Ventola, Totti, Baggio, Maini, Di Biagio, Barzagli, Trezeguet, De Cesare, Orlandini, Moscardelli, Bressan, Filippini, Cesar, Candela.