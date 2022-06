Salernum, 'promosso' mister Jacopo Leone

Il Salernum Baronissi ha comunicato che Jacopo Leone è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2022-23. Dopo l’ottima stagione con la formazione under 19, che l’ha vista raggiungere i playoff regionali di categoria, ed ha portato in pianta stabile in prima squadra la presenza di diversi under che faranno ancora parte del progetto Salernum.

“Sono felice di intraprendere questo nuovo viaggio - ha detto mister Leone -, che poi nuovo non è se pensiamo al percorso iniziato l’anno scorso con l’under 19. Affronteremo un campionato molto impegnativo e lungo, con la consapevolezza che solo il lavoro, la fame e l’ambizione può portarci dei benefici importanti sotto l’aspetto di crescita singola e collettiva. Uno dei miei obbiettivi è creare consapevolezza nelle potenzialità di questi ragazzi, spesso non conoscono i propri punti di forza. Per quanto riguarda me, non vedo l’ora di iniziare, ripagando la fiducia che la società ha avuto nei miei confronti”.

Il presidente La Marca: “La scelta di mister Leone è una scelta coraggiosa ma lungimirante da parte nostra, poichè quest’anno ho avuto modo di vedere il suo approccio al lavoro sul campo a 360°. Per noi questo sarà l’anno zero, lo scorso campionato ci ha insegnato tanto, stiamo lavorando ormai da un mese ad allestire la squadra. Nei prossimi giorni annunceremo i nostri primi colpi di mercato”.