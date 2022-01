Salernum, sospesa l’attività per la positività di quattro componenti

L’emergenza da Covid-19 non risparmia nessuna società sportiva, è a questo punto verrebbe da dire per fortuna che la Lnd Campania ha provveduto a sospendere per almeno due settimane tutte le attività agonistiche. In tal senso, il Salernum Baronissi ha reso noto di aver sospeso gli allenamenti sia della prima squadra che dell’under 19, in relazione alla positività di quattro componenti del gruppo squadra. Tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tale decisione è stata presa dalla società al fine di tutelare la salute di tutti i suoi tesserati. La ripresa delle sedute di allenamento è prevista per lunedì prossimo.