Salernum, rammarico per i pali

Tre pali e tante buone occasioni fermano un ottimo Salernum, sul neutro di Cercola nel penultimo turno del girone d’andata contro l’Ercolanese, che naviga nelle zone alte della classifica ma reduce dalla sconfitta di Cervinara con conseguete cambio allenatore in panchina. Partono bene gli uomini di Leone che dopo soli 30 secondi colpiscono un clamoroso palo con Capitan Cammarota; Vignes e company prendono le redini del gioco rendendo difficile le trame da gioco dei padroni di casa. Il secondo tempo vede i granata di Ercolano restare in dieci per l’espulsione di Fiele, da li in poi è un monologo orange che vanno alla ricerca del gol ripetutamente con l’ex di turno Trimarco il quale colpisce una clamorosa traversa, con De Maio che calcia fuori da un’ottima posizione ed infine ancora con Trimarco che in area di rigore sfiora la rete.