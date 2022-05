Salvezza granata, la gioia del sindaco: "Grazie Venezia, ora siamo serenissimi"

Nessun ulteriore riferimento al maxischermo conteso: il giorno dopo la salvezza dei granata, ci sono parole di elogio solo per la Salernitana e il ringraziamento a nome di Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli, ha rimesso in ordine le emozioni vissute dal popolo granata, nella notte più lunga.

La nota



"Grazie Salernitana, Grazie Salerno. La nostra comunità ha vissuto una serata storica nel segno della passione granata. Grazie alla Salernitana che ha conquistato un traguardo meritatissimo con una rimonta formidabile. Grazie alle centinaia di donne ed uomini, a cominciare dalla Polizia Municipale e dagli addetti del Comune di Salerno, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Servizi Sanitari, Steward, che hanno lavorato instancabilmente per assicurare lo svolgimento sereno e sicuro dell'evento incontrando la collaborazione responsabile di tutti i partecipanti. Grazie ai salernitani per lo spettacolare sostegno alla squadra ed aver vissuto la festa con gioia e responsabilità. La coreografia da Oscar è stata applaudita ed ammirata da tutti gli appassionati di calcio. E grazie anche agli amici del Venezia che hanno reso "serenissimi" anche noi. Godiamoci questa gioia immensa. Pronti a continuare la collaborazione con la Salernitana per impianti e logistica, iniziative sociali, promozione sportiva. Vogliamo costruire insieme un futuro sempre più vincente perchè il meglio deve ancora venire. Macte Animo".