Serie A, Colantuono chiamato all'impresa: secondo i bookmaker, salvezza in salita per la Salernitana

Stefano Colantuono, nuovo allenatore della Salernitana, è chiamato all'impresa. E' tornato sulla panchina dell'ippocampo dopo dopo l'esonero di Fabrizio Castori e per il neo allenatore inizia il cammino verso l'obiettivo salvezza, un traguardo per il quale dovrà ribaltare le previsioni dei bookmaker.

Su Planetwin365 i granata sono al momento la squadra con la quota retrocessione più bassa, a 1,20, con il Venezia che rimane in seconda posizione a 1,55 nonostante il buon avvio di campionato e la vittoria di ieri contro la Fiorentina. Tra le squadre più a rischio secondo gli analisti c'è anche lo Spezia (a 1,80), mentre le valutazioni sono più benevole per Cagliari (3,15), Genoa (3,25) e Sampdoria (8,00), nonostante i soli 6 punti conquistati finora da ciascuna di loro. Il nuovo corso salernitano riprenderà invece sabato, quando all'Arechi arriverà l'Empoli: in quota i primi tre punti di Colantuono si giocano a 2,67, contro il 3,35 del pareggio e il 2,65 degli ospiti.