Fazio più Ederson: hurrà granata, la Salernitana rinasce a Marassi

Rinasce la Salernitana. Lo fa a Marassi, di Sabato Santo, battendo la Sampdoria e inguaiandola. La scintilla è arrivata, è accaduto con un risultato che ha qualcosa di magico: 1-2, come a Venezia, 1-2 come a Verona. A testa altissima, con gli occhi della tigre, il cuore che batte forte, gli occhi rivolti ad un solo risultato. Dopo la sconfitta del Genoa nell'anticipo contro il Milan e soprattutto la vittoria del Cagliari nel lunch match contro il Sassuolo, la Salernitana ha fretta di ritornare alla vittoria a Marassi, contro la Sampdoria. Parte accesa, la squadra di Nicola, pigia forte sull'acceleratore e pronti, via piazza un break micidiale.

La cronaca

Subito un imprevisto per la Salernitana: Obi, tra i migliori a Roma ed inserito in avvio in formazione base, non comincia la partita e deve arrendersi ad un fastidio al polpaccio. Viene sostituito da Ranieri e Nicola non può schierarlo neppure in panchina. Dunque giocano Ranieri e Fazio dal 1' e proprio il difensore ex Roma, rientrato dopo la squalifica, svetta in area sugli sviluppi di calcio d'angolo e trafigge Audero. La Salernitana è rock, la Sampdoria è lenta. I granata ne approfittano e passano di nuovo all'incasso: al 6', Djuric si avventa sul rilancio della difesa dell'ippocampo e di testa disegna un assist sontuoso per l'inserimento di Ederson. Il brasiliano attende l'uscita del portiere e lo supera con un tocco delizioso sotto le gambe. E' il suo primo gol in Serie A. 0-2 Salernitana, 519 supporter in delirio nel settore ospiti.

L'ombra del gigante

La brutta notizia, dopo venti minuti di idillio, è l'ammonizione che l'arbitro Valeri decide di attribuire a Djuric. C'è uno scontro a centrocampo con Rincon, il centravanti bosniaco resta a terra e fa fatica nella respirazione, la Sampdoria non calcia il pallone in fallo laterale. Viene fuori un capannello, dopo il quale la Salernitana rimedia due cartellini gialli: sventolano sotto gli occhi del portiere Sepe e di Djuric e nel secondo caso si tratta di un'ammonizione pesante. Djuric, infatti, era diffidato e salterà il recupero di Udine, in programma il 20 aprile al Dacia Arena.

Il gol dell'ex

Nel frattempo la Salernitana produce altre due ripartenze brucianti: la prima, che porta Bonazzoli alla finalizzazione, termina con la bandierina dell'offside alzata (l'attaccante aveva scelto la soluzione ad effetto, il pallonetto, ed era stato murato da Audero); la seconda è condotta da Bonazzoli che sfrutta male il tre contro due perché cerca un infruttuoso cambio gioco. Non è finita, la Sampdoria non molla e dimezza il distacco. Accade al 32': i blucerchiati rubano palla a metà campo, dopo un'azione forse viziata da fallo su Bonazzoli (proteste granata). Il pallone fila via veloce davanti all'area di rigore della Salernitana e un rimpallo smarca Caputo che resta lucido davanti a Sepe. Pallone sotto la pancia: 1-2, partita riaperta. Replica subito la squadra di Nicola: sponda di Djuric che mette in moto Mazzocchi sulla destra, cross immediato e Bonazzoli la gira di testa, fuori di un soffio. E' meraviglioso il pallonetto di Ederson al 40', da distanza siderale, ma la mira è di poco alta.

La ripresa

Giampaolo, allenatore della "Doria", si presenta con una novità in campo, alla ripresa delle ostilità: nell'undici di ripartenza c'è Augello al posto di Murru. Piovono cartellini in campo: la Salernitana ne rimedia altri due, sul taccuino dell'arbitro finiscono Bonazzoli e Bohinen. I granata provano a gestire ed a ripartire. E' questo il tema tattico, azione al 53': Mazzocchi-Bonazzoli, cross da destra a sinistra, tiro al volo di Ranieri (alto). Mischia le carte la Samp.: entrano Sabiri ed Ekdal al posto di Quagliarella e Thorsby. Su sponda granata escono anche Ederson, affaticato, e Bonazzoli, ammonito. Al loro posto entrano Kastanos e Ribéry. Ci prova subito il cipriota a "vendicare" l'errore di Roma: tiro immediato da sinistra, fuori di poco. Altro imprevisto al 70': non ce la fa Sepe (fastidio al polpaccio) ed in porta va Belec, altro ex. Prosegue la raffica di ammonizioni: "giallo" per Ribéry che allontana il pallone e stessa sorte per Mazzocchi che, diffidato, viene sanzionato dall'arbitro per aver ritardato la rimessa laterale. Il ritmo si abbassa, Caputo sguscia via a Fazio ma il suo colpo di testa finisce fuori. Sul libro dei cattivi anche Ranieri. Servono forze fresche e Nicola rimpiazza Ranieri con Gagliolo e Djuric con Mikael.