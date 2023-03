A Marassi finisce 0-0: la Salernitana sospira ma allunga anche la sua classifica

Vincere ma anche non perdere: alla fine la Salernitana bada al sodo e strappa il punto a Marassi. Qui ci avevano pareggiato Juventus, Lazio e Inter. Resiste il fortino blucerchiato, resiste anche quello granata con una prova sontuosa della propria difesa. Il pari a reti inviolate fa il paio con quanto è accaduto tra Spezia e Verona. Secondo risultato utile per la squadra di Sousa, che forse ha ritrovato Bohinen, che forse non ha ancora ritrovato il migliore Dia, che di sicuro deve giocare con un centrocampista svelto e di qualità (il norvegese, appunto) insieme a Crnigoj e Lassana. Maggiore non convince ancora. Inoltre la squadra non pare ancora pronta a giocare con un solo mediano più il regista. Quindi sarà anche necessario in futuro, da Milano in poi, riflettere sulle sottopunte. Ci sarà tempo. Adesso, invece, è tempo di fare due conti: Salernitana a +7 sul Verona e +4 sullo Spezia che in questo momento è la squadra cuscinetto tra granata e scaligeri.

La tattica

Squadra che vince contro il Monza non si cambia: Paulo Sousa ne conferma undici su undici e presenta a Marassi la Salernitana con Piatek centravanti più Candreva (capitano, grande ex) a sostegno, insieme a Kastanos. Crnigoj e Coulibaly mediani, Bradaric e Sambia sulle fasce. Davanti a Ochoa, tocca a Gyomber guidare la difesa completata da Daniliuc e Pirola. La Salernitana scende in campo conoscendo già il risultato maturato a cento chilometri di distanza: allo stadio Picco, la partita della paura tra Spezia e Verona finisce 0-0.

Le motivazioni

Tocca alla Salernitana, il destino è nei suoi piedi. La spingono tremila tifosi giunti in Liguria, pure dall'estero. La sorvegliano il presidente Danilo Iervolino e l'amministratore delegato Milan, presenti in tribuna.

La cronaca

Il primo tiro è della Samp: combinazione Winks-Sabiri, il numero 11 doriano prova a piazzare il pallone indirizzandolo al palo lungo con un tiro di destro carico d'effetto, fuori di mezzo metro. La Salernitana ha le proprie idee e contromosse: può scappare via un paio di volte sulla sinistra ma Bradaric non ne approfitta. I granata conquistano calcio d'angolo al 12': lo batte Kastanos con il mancino, sponda di Pirola, inserimento e colpo di testa di Crnigoj di poco a lato. Occasionissima al 13'. La costruisce Kastanos con una giocata sontuosa in corridoio per Candreva. Il capitano della Salernitana potrebbe battere in corsa con il destro bruciando Audero sull'uscita ma sterza sul sinistro e la sua conclusione è ribattuta. Poi punta da sinistra, alza la testa e tira verso Audero ma lo fa debolmente. La Sampdoria forma due linee strette - difesa e mediana - che occupano il campo in ampiezza. La Salernitana deve trovare la chiave per aprire la scatola e per inserirsi nel varco giusto. L'impressione è che possa farlo con i suoi migliori uomini di tecnica e di passo. Gli inserimenti sono anche favoriti dal lavoro prezioso di Piatek, che cattura palloni sulla trequarti e va di sponda. Prova pure le "carezze" di Nuytinck: accade al 20', ammonito lo stopper blucerchiato. Paulo Sousa schiera due buoni mediani ma talvolta indugiano nel palleggio. Così i blucerchiati soffiano il pallone, guadagnano il possesso e attaccano l'area granata prima con Leris - bravo Ochoa a respingere quasi in bagher - e poi con un cross da destra che Gyomber lascia sfilare pensando di trovare Daniliuc alle proprie spalle e l'austriaco lascia a propria volta passare pensando di trovare Sambia. C'è invece Augello, che grazia la Salernitana perché fionda il pallone in gradinata Nord.

Le chiavi

Pressing dà e pressatori rischiano di togliere. La Salernitana ha due mediani di grande intensità e quantità. Crnigoj recupera decine di palloni come Lassana ma il piedino non è sempre sensibile nel palleggio e quando la squadra di Sousa perde contatto con l'avversario a difesa scoperta, sono dolori. Non a caso, al 31', Lassana sbaglia un disimpegno e Zanoli va in percussione. Tiro rasoterra ma gatto Ochoa fa buona guardia. Poi Sambia dopo un bel break quasi ostacola Kastanos pronto a fiondarsi in porta. Il cipriota è bravo a guadagnare il calcio di punizione. Si incarica di batterlo Sambia: rasoiata di destro, Audero è prodigioso e dice no distendendosi sulla propria destra (33'). Stankovic perde Sabiri, giocatore svelto, pericoloso, con il cambio di passo. Lo sostituisce con Gunter, un difensore. Sposta di conseguenza Zanoli a centrocampo e Leris cambia fetta di campo, caracollando sul centrosinistra.

I cambi

Paulo Sousa lascia negli spogliatoi Sambia e Crnigoj (quest'ultimo rimanda la doccia e si accomoda in panchina) per puntare sulla verve di Mazzocchi e sulla qualità dell'ex Spezia, abbinata comunque alla quantità che già assicurava Crnigoj. Il primo "squillo" al 3' è di Piatek: progressione e tiro da sinistra con il destro. Audero blocca in due tempi. Al 5' è subito "ciuf-ciuf" Mazzocchi: trenta metri palla al piede, poi il traversone alle spalle dei difensori avversari è intercettato dalla linea bluerchiata e Candreva resta senza rifornimento. La Samp manda in campo Murru, Malagrida e Quagliarella al posto Jesé, Nuytinck e Augello. Per la Salernitana c'è Dia al posto di Kastanos. Granata a trazione anteriore. E' un sottile gioco di equilibri: la Salernitana insiste e la Sampdoria riparte. Brividi al 21', quando Malagrida mulina il sinistro e il pallone sorvola di un soffio la trasversale. Il rebus è lì, sulla trequarti: serve un centrocampista che giochi più svelto e di qualità. Pronto Bohinen al 28'. In cambio di un attaccante? No, Paulo Sousa preferisce lasciare Piatek riferimento offensivo con Dia per lanciare precisi messaggi alla squadra. Esce Candreva, modulo 3-5-2 ma con due laterali che sono terzini (Bradaric e Mazzocchi) e non difensori, Bohinen nel vivo da play e non da mediano. Però la Sampdoria è viva: al 32' Ochoa dice no a Quagliarella, poi Cuisance colpisce la parte alta della traversa. Serve un'occasione, un episodio: i granata lo trovano con il tap-in di Maggiore su corner ma Gunter alza il muro. Piatek, invece, in mischia, alza di nuovo alle stelle (35' e 37'). Poi Bradaric in contropiede al 45': non trova Dia ma il rimpallo lo sfavorisce e lui non trova l'incrocio dei pali con la battuta mancina.