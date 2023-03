Missione tre punti, la Salernitana di scena a Marassi: le formazioni

Paulo Sousa è pronto a riconfermare la formazione che ha battuto il Monza allo stadio Arechi. Spazio, dunque, a Piatek dal primo minuto, il capitano Candreva e Kastanos agiranno a sostegno del centravanti polacco. Gyomber guiderà la difesa, in porta ci sarà Ochoa, Crnigoj e Coulibaly mediani, Sambia e Bradaric sulle fasce, Pirola e Daniliuc completeranno la linea degli stopper. Granata scortati da oltre tremila tifosi. La Sampdoria è ultima con 11 punti, ha il peggiore attacco del campionato, in casa non ha mai vinto ma i suoi tre pareggi sono stati conquistati contro avversari illustri: la Juventus, la Lazio, l'Inter. Serve la migliore Salernitana - accesa, compatta, di qualità - per espugnare Marassi e svoltare definitivamente verso la salvezza. Arbitrerà Massa di Imperia.

Le formazioni

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance, Sabiri; Quagliarella. In panchina: Ravaglia, Turk, Oikonomou, Zanoli, Murru, Yepes, Malagrida, Paoletti, De Luca, Jesè. Allenatore: Stankovic.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Lassana Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. In panchina: Fiorillo, Sorrentino, Bronn, Lovato, Mazzocchi, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Maggiore, Vilhena, Botheim, Bonazzoli, Valencia, Dia. Allenatore: Paulo Sousa.