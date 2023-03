A Marassi per vincere, Paulo Sousa carica la Salernitana: "Sarà una lotta, noi pronti"

"Dopo la partita contro il Monza, dobbiamo concentrarci su tutto quello che possiamo controllare. Ci sono compiti collettivi e individuali: più siamo chiari nella nostra identità - e lo stiamo già facendo - più possiamo vincere le partite. Abbiamo anche una mentalità forte: dobbiamo avere gioia di giocare, la determinazione, il coraggio e l'ambizione di vincere. Non è tanto la struttura di gioco, ma il modo". Paulo Sousa esordisce in sala stampa dribblando la prima domanda sulla possibilità di confermare a Genova la formazione anti Monza.

Le scelte

Piatek è il centravanti, Dia è stato anche provato da prima punta. Tira aria da staffetta, a beneficio del polacco. Ancora Sousa: "In queste due settimane, vedo giocatori che vogliono competere e che si sono messi a disposizione. Dia è come Mazzocchi. Per me Pasquale è un giocatore molto qualitativo sulla costruzione dal basso, prende le sue responsabilità, nell'ultimo terzo di campo è molto efficace nei cross, è polivalente, gioca bene su tutte e due le fasce laterali, ha entusiasmo coinvolgente, è da Nazionale, ha entusiasmo coinvolgente. Vale pure per Dia: ha fatto già tanti gol, ha fatto tutta la settimana di allenamento e riesce a riconoscere sempre meglio i movimenti dentro il campo. Mazzocchi può essere uno dei giocatori che può iniziare". Paulo Sousa lo aveva detto anche prima di Salernitana-Monza...

Gli avversari

"Stankovic ha fatto crescere molto la squadra. Dall'inizio alla fine, è una squadra super competitiva, che non ha mai perso con più di un gol di scarto. La Samp sta giocando molto sull'istinto di sopravvivenza. La partita di Genova sarà fatta di momenti che possono condizionare il risultato e spero che questi momenti possano essere favorevoli a noi. Adesso abbiamo una squadra più forte di testa: le vittorie portano fiducia e convinzione. La competitività esiste e migliora il nostro rendimento". Per la Sampdoria sarà una sorta di ultima spiaggia: "Non temo questo aspetto. Per vincere le partite dobbiamo avere gioia di giocare, determinazione, coraggio di giocare. Domani eguagliare il loro istinto di sopravvivenza più la nostra qualità". Le idee: "Dovrete vedere una squadra con un blocco alto, dobbiamo spingere sulla decisione collettiva e sulla profondità, perché quelli della Sampdoria sono capaci di arrivare con tre, quattro uomini in area con il cross. Affronteremo una squadra che ci mette pressione, hanno due linee difensive con le quali occupano bene l'ampiezza del campo e tra le linee c'è poca distanza. Noi dovremop rompere questo equilibrio". La Sampdoria ha segnato poco. Non ci saranno Gabbiadini e forse Lammers "ma ci saranno altri giocatori - dice Paulo Sousa - facciamo molta attenzione perché Stankovic prepara bene i suoi calciatori dal punto di vista fisico e dell'intensità, della lotta. Dobbiamo assolutamente uguagliare queste caratteristiche

In porta e il leader

"Stavolta è molto facile scegliere: Sepe non si è allenato per tutta la settimana e quindi non c'è ballottaggio. Gioca Ochoa e Sepe non viene convocato". La fascia di capitano: "Quando sono arrivato, non ho mai pensato di cambiare. Sia per la sua esperienza, sia per il contatto diretto che ha con i compagni e con gli arbitri, quando entra in campo, credo che Candreva sia un giocatore che possa aiutarci come Fazio dentro e fuori dal campo".

Il ricordo triste

Il 4 marzo 2018, mori Davide Astori, difensore della Fiorentina. Paulo Sousa lo allenò per due anni. Il suo ricordo: "Eravamo con tutto il mio staff in Corea quando abbiamo ricevuto la notizia orribile. Mi ha fatto pensare che abbiamo molto poco tempo in questo mondo e che dobbiamo vivere bene con noi stessi e con gli altri perché siamo qui per poco tempo”.