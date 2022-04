Ballotaggi di formazione e 400 tifosi al seguito: la Salernitana a caccia del blitz

Quattrocento tifosi al seguito nel giorno di Sabato Santo, porte spalancate su una Pasqua di speranza e rinascita calcistica. E' questo l'obiettivo della Salernitana. Domani, 16 aprile, con fischio d'inizio alle ore 14.30, i granata allenati da Davide Nicola faranno visita alla Sampdoria, altra squadra in crisi di risultati. Serve batterla al Ferraris per sperare ancora nella salvezza. Rientrerà Bonazzoli, uno degli ex di turno. In difesa, Fazio e Ranieri in lotta per una maglia.

La formazione

Sarà confermata per nove, dieci undicesimi quella che ha tenuto in scacco la Roma allo stadio Olimpico per 80', salvo poi subire una rocambolesca quanto immeritata sconfitta. Scritto del dubbio in difesa e della sostituzione di Ribéry con Bonazzoli, la retroguardia sarà ancora composta da tre giocatori davanti a Sepe. Completeranno il reparto Radovanovic e Gyomber. Mazzoccchi a destra e Obi a sinistra saranno gli stantuffi. La mediana sarà definita con il terzetto Ederson-Bohinen-Lassana Coulibaly. In attacco anche Djuric, che è diffidato alla stregua di Obi e Mazzocchi.