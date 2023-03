Onda granata a Marassi: 3000 salernitani al seguito della Salernitana nella gara salvezza

I numeri sono oggettivi ma possono essere anche ingannevoli: la Sampdoria a Marassi non ha mai vinto, ha pareggiato solo tre volte, nelle ultime nove gare ha imposto lo 0-0 all'Inter interrompendo una striscia negativa di 7 ko di fila e poi dopo aver raccolto il punticino contro i nerazzurri ha perso di nuovo. La Sampdoria, prossima avversaria della Salernitana, è ultima in classifica dopo lo scivolone in trasferta della Roma contro la Cremonese. Non è però una squadra arrendevole, anzi spera ancora nell'impresa e vorrebbe imitare la rimonta della Salernitana 7%, riuscita l'anno scorso a Davide Nicola.

Onda granata

Non sarà una gara agevole, anzi una battaglia calcistica, una partita da nervi saldi e testa lucida. La Salernitana la giocherà al solito con il pubblico amico numeroso al seguito. I biglietti in vendita per il settore ospiti (2032) sono stati polverizzati da tempo. Però la vendita è libera - lo ha confermato anche il Gos che si è svolto a Genova - e quindi prosegue senza soluzione di continuità l'acquisto di biglietti in altri settori. In gradinata nord, sono stati acquistati già 400 biglietti. Nel settore Distinti dello stadio Luigi Ferraris ne sono stati acquistati altri 200, finiti sempre nelle tasche dei tifosi della Salernitana. Candreva e compagni, quindi, saranno "scortati" da oltre 3000 supporter.