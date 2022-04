Tre punti di platino, la Salernitana fa felici i tifosi: "Restiamo in corsa per il miracolo"

Una vittoria che vale doppio, forse triplo. La Salernitana batte la Sampdoria a domicilio e torna a sperare di agguantare la clamorosa e miracolosa salvezza in Serie A. Resta immutato il distacco dal Cagliari (-9) ma occhio alla carambola, alla bagarre che potrebbe venir fuori, se la Salernitana facesse risultato anche ad Udine nel recupero, soprattutto in considerazione dei prossimi scontro diretti Genoa-Cagliari ma anche Sampdoria-Genoa. Resta il rammarico per una vittoria sfumata allo stadio Olimpico sul filo di lana, però la vittoria contro la Sampdoria ha restituito ottimismo all'ambiente.

La voce dei tifosi

Paolo Toscano: "Finalmente una vittoria, meritata e sofferta. Si è vista la voglia di lottare su ogni pallone, la grinta e la determinazione di portare a casa il risultato. Nel secondo tempo, abbiamo rinunciato a giocare ma ci siamo difesi con ordine ed abbiamo amministrato la gara molto bene. Avanti così". Mimmo Rinaldi: "La vittoria è la migliore panacea. In una partita dove i punti valevano doppio, abbiamo dato tutto. Forse dopo i due gol a freddo (come avrebbe detto Oronzo Canà) abbiamo avuto il braccino corto. Finalmente bella prova di Fazio. Ora testa all'Udinese con due squalificati ma con tanto morale in più". Mario De Rogatis: "Sto ancora imprecando per i tre punti persi a Roma, ora il rimpianto si trasforma in tormento. Ho visto undici lottatori, orgogliosi di indossare la maglia granata, che daranno l'anima fino alla fine, ma, ahimé, penso sia tardi, considerati i nove punti di distacco dal Cagliari. Resta lo sconcerto per i cartellini distribuiti a senso unico, come nel corso di tutto il campionato". Ciro Troise: "Peccato per i piedi... storti di Kastanos e per il trust. Lotito avrebbe dovuto cedere la società a giugno". "Buona partita ed ottimo risultato - è il commento di Antonio Positano - Ora diventa fondamentale la partita di Udine. Con un centrocampo così possiamo giocarcela. Ora incominciamo a vedere una squadra. Ederson è un grande giocatore e mi ricorda... un indimenticato Giovanni Tedesco. Forza granata".