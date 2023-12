San Marzano e Cavese chiudono l'anno con un pareggio. E la capolista allunga ancora

Il 2023 di San Marzano e Cavese si chiude con un pareggio, il confronto dello stadio Comunale di Palma Campania termina senza reti. Buon punto per la compagine di Mauro Zironelli che continua nel suo momento positivo. La truppa di Daniele Cinelli deve accontentarsi, ma allunga ancora sulla Costa Orientale Sarda: +9 in classifica, complice lo stop esterno dei sardi contro il Cassino.

La prima conclusione verso la porta è di Di Gennaro al 3’. Il fantasista blaugrana fraseggia con Ferrari e calcia con il mancino, sfera larga. La risposta biancoblù arriva al 12’ sugli sviluppi di un piazzato battuto da Urso, Troest svetta ma manda alto. Passano sei giri di lancette e Camara ci prova da fuori area, il tiro però termina abbondantemente a lato. Pochi secondi dopo, Di Gennaro dialoga con Cuomo e fa partire una traiettoria che sfiora il palo alla destra di Boffelli. Dopo una fase di sostanziale equilibrio, è la Cavese a riportarsi con pericolosità in area avversaria con un’incornata larga di Chiarella. Al 32’ i blufoncè vanno vicinissimi al vantaggio con Di Piazza che riesce a divincolarsi dalla marcatura degli avversari e, da buona posizione, spara di un nulla sul fondo con Cevers battuto. Al 35’ sussulto improvviso del numero 8 della formazione di casa, Boffelli blocca. Trascorrono due minuti e i ragazzi di Cinelli fanno tremare la difesa locale con una palla inattiva, poi scontro tra Magri e Cevers ma il direttore di gara non segnala irregolarità.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, con il risultato di parità, è Ferrari ad impegnare Boffelli, abile ad opporsi alla giocata del centravanti. Al 51’ Cuomo ritrova il possesso dopo un contrasto con Zenelaj e serve Di Gennaro che non indirizza verso lo specchio. Al 57’ tentativo angolato ma debole di Konate, nessuna difficoltà per Cevers nel distendersi e nel neutralizzare la sfera. Tocca poi ad Urso ritagliarsi lo spazio per l’iniziativa personale, direttamente da punizione: la parabola si spegne all’esterno del rettangolo verde. Al 73’ Zenelaj avanza sulla trequarti e viene anticipato al momento del tiro, la sfera giunge a Foggia che, disturbato da Mancini, non riesce a conclude in maniera pulita. Nelle fasi finali cresce la Cavese: al 77’ Faella scappa sulla corsia e scodella, Foggia svetta e il San Marzano allontana la minaccia in extremis. Gli ultimi sussulti del derby sono di Zenelaj e Ziello, la sfida si chiude con un parapiglia finale (espulso Buschiazzo per somma di ammonizioni) e al triplice fischio è 0-0.

Il tabellino

San Marzano (3-5-2): Cevers; Musso, Altobello, Bruno (64’ Munoz); Rossi (64’ Musumeci), Cuomo (64’ Favo), Di Gennaro (72’ Marotta), Uliano, Mancini; Ferrari, Camara (77’ Ziello). A disp.: Pareiko, Balzano, Coly, La Gamba. All.: Zironelli

Cavese (3-5-2): Boffelli; Buschiazzo, Troest, Magri; Cinque, Urso, Zenelaj, Konate, Derosa (64’ Faella); Di Piazza (52’ Foggia), Chiarella (64’ Sette). A disp.: Ascioti, Antonelli, Felleca, Addessi, Fraraccio, Rana. All.: Cinelli

Arbitro: Massari di Torino

Ammoniti: Troest (C), Musso (S), Sette (C), Marotta (S)

Espulso: al 97’ Buschiazzo (C) per doppia ammonizione