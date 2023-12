Il San Marzano va sotto e non si arrende, Costa Orientale Sarda ripresa due volte

Il San Marzano replica due volte alla Costa Orientale Sarda, allo stadio Comunale di Palma Campania è 2-2. La squadra di Mauro Zironelli rallenta la seconda della classe e fa registrare un altro risultato utile per la risalita in classifica. La prima occasione della partita è costruita dai padroni di casa all’8’ con Camara che serve Favo: quest’ultimo calcia con il destro, il pallone finisce sul palo esterno e termina sul fondo. Gli ospiti rispondono al 12’ in contropiede con Aloia, Cevers respinge. Al 25’ l’undici sardo passa in vantaggio, ci pensa Demontis a sbloccare la sfida con un tiro dal limite che infila l’estremo difensore. La reazione dei blaugrana si registra alla mezz’ora con Ferrari fermato da Satta e Bonu, sulla sfera arriva Di Gennaro che sfiora l’incrocio dei pali con il sinistro.

In avvio di secondo tempo, sussulto di Marotta verso il bersaglio difeso da Maresca: il portiere blocca senza difficoltà. Al 60’ Camara entra in area, supera Satta e piazza il destro, il portiere si oppone. Sulla ribattuta c’è Ferrari che conclude a botta sicura ma Cogotti si immola e salva i suoi. Al 66’ il San Marzano pareggia i conti con Altobello che sfrutta un traversone di Mancini e, di testa, deposita alle spalle di Maresca. La Costa Orientale Sarda sviluppa altre manovre alla ricerca del nuovo vantaggio che si concretizza al 77’ con una punizione magistrale calciata da Ladu. All’84’ i blaugrana acciuffano il secondo pari con il destro del neo arrivato Uliano. Nel finale gli uomini di Zironelli sfiorano il sorpasso, ma il match di Palma Campania non regala più emozioni.