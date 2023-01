San Marzano devastante, Solofra annichilito

Un devastante Camara trascina il San Marzano al rotondo successo sul Solofra. Così i blaugrana consolidano il primato in classifica. Quattro firme per quattro reti: Castagna (24'), Fernando (44'), Esposito (49') e Camara (58'). Allo stadio Agostino Gallucci c'è stata davvero poca storia. Non la miglior performance per il Solofra, che adesso deve rialzare la testa e proseguire il suo cammino da neopromossa.