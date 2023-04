San Marzano di misura nel primo round di coppa

SAN MARZANO-CAMPOBASSO 1-0

SAN MARZANO: Palladino, Velotti, Riccio, Di Girolamo, Armeno, Nuvoli, Marzano (63’ Tarascio), Casillo (84’ Aiello), Prisco (80’ Marotta), Camara, Elefante (69’ Dentice). A disp.: Ragone, Fernando, Balzano, Lettieri, Tranchino. All.: Francesco Fabiano.

CAMPOBASSO: Di Rienzo, Cascione (80’ Tizzani), Ioio, Sabatino, Vanzan, Traoré, Fazio (80’ Franchi), Tordella (62’ Colombo), Lombari (84’ Anastasia), Ripa, Potenza (62’ Guillari). A disp.: Pinto, Cavallini, Di Lallo, Fruscella. All.: Pino Di Meo.

ARBITRO: Buzzone di Enna.

RETE: 29’ Marzano (S).

Allo stadio Felice Squitieri di Sarno, il San Marzano di mister Fabiano ha disputato la gara interna contro il Campobasso, valida per l'andata delle semifinali della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Questo primo round della competizione tricolore si presentava come un match ad alto quoziente di difficoltà per i blaugrana, e così è stato in campo. Vittoria di misura per i padroni di casa grazie alla rete di Marzano al 29'. Mercoledì prossimo a Campobasso si decide l’accesso alla finale con la partita di ritorno.