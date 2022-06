San Marzano e Angri giocheranno a Sarno, ma a porte chiuse

Alla fine non si giocherà nè a Scafati nè a Pagani, ma allo stadio Felice Squitieri di Sarno. San Marzano e Angri hanno finalmente una sede per l'attesa gara di ritorno della finale playoff di Eccellenza che mette in palio la promozione in serie D. La nota negativa è che per ragioni di ordine pubblico la partita che vale un'intera stagione sarà disputata a porte chiuse. Questo è davvero un peccato perché le due compagini hanno di che offrire sul rettangolo di gioco. Poco importa però, perché la gara in programma per domenica con fischio d'inizio alle ore 16.30, sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell'Angri. E dunque, seppur non si potrà accedere al campo sportivo, sarà comunque possibile seguire le gesta dei giocatori.