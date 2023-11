Il San Marzano esonera Giampà. Panchina affidata a un ex Juventus Under 23

Dalle riflessioni post-partita di Ischia alla decisione dell'esonero. Si conclude l'avventura di Domenico Giampà sulla panchina del San Marzano. Il club blaugrana, con un breve comunicato, ha annunciato la separazione dall'ex tecnico della Paganese: "Il San Marzano Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile Tecnico della Prima Squadra, Domenico Giampà. La Società ringrazia mister Giampà ed il suo staff nelle persone di Stefano Dicuonzo e Remo Chiappa per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Già al termine della sfida sull'isola ci sono state valutazioni in merito alla posizione del mister, poi il successo per 4-1 contro l'Atletico Uri ha fatto rientrare la situazione. I tre pareggi consecutivi, contro Gladiator, Trastevere e Ostiamare (tutti in rimonta), non sono bastati.

Il presidente Felice Romano e la dirigenza hanno subito sondato il terreno per il nuovo tecnico. La panchina infatti è stata affidata a Mauro Zironelli, ex allenatore di Juventus Under 23, Modena, Sambenedettese, Lecco e Luparense: "Il San Marzano Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Mauro Zironelli. Il tecnico sarà coadiuvato da Marcello Esposito (allenatore in seconda), Davide Zenorini e Ivano Feola. Il Presidente e la Società danno il benvenuto al nuovo tecnico e al suo staff. Zironelli sarà presentato ufficialmente alla stampa nei prossimi giorni".