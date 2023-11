La Nocerina riprende il San Marzano, 1-1 al Comunale. Di Gennaro e Parravicini in gol

Un botta e risposta nel derby dello stadio Comunale di Palma Campania. Il San Marzano ereditato da Mauro Zironelli passa in vantaggio con Di Gennaro, la Nocerina di Marco Nappi risponde e pareggia con Parravicini. Succede tutto in cinque minuti nelle battute finali del match.

La prima conclusione verso la porta è di Melillo, ma la mira del calciatore blaugrana non è delle migliori. Al 9’ Camara fraseggia con Ferrari e calcia, la sfera finisce ancora sul fondo. Soltanto due minuti dopo si fa vedere la compagine rossonera con un tentativo di El Bakhtaoui che manda alto. La pioggia condiziona la fluidità della manovra da una parte all’altra, al 21’ Melillo vince un rimpallo in area e chiama in causa Venturini. Al 27’ imprecisione altresì per Crasta, mentre al 32’ i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Di Gennaro che colpisce il palo direttamente da punizione. Nella parte finale del primo tempo, Liurni va vicino al bersaglio al 33’ con un’incornata. Al 36’ di nuovo il centrocampista di Zironelli impegna Venturini con un piazzato eseguito in maniera magistrale. Gli ultimi squilli della frazione iniziale sono di Liurni e Cusati, il punteggio al Comunale però non cambia.

Partita che resta divertente ed equilibrata nella ripresa, lo squillo in apertura è di Basanisi con una botta sporcata in angolo. Al 51’ Ferrari cerca di sorprendere Venturini, ma non è preciso. Stesso esito per Crasta al 59’ con un missile centrale che finisce fuori. Al 72’ si rinnova l’asse tra Camara e Ferrari, l’ex attaccante della Casertana tenta la deviazione, la retroguardia di Nappi è attenta. Al 75’ il San Marzano passa in vantaggio con Di Gennaro che fulmina Venturini con una conclusione che risulta vincente. La gioia blaugrana dura cinque giri di lancette perché Parravicini fa 1-1 all’80’ con un colpo di testa su suggerimento di Uliano. Si chiude così il derby dello stadio Comunale di Palma Campania.