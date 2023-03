San Marzano, rinviata la festa per la D

Dopo il vantaggio arrivato su rigore di Prisco all’87’, all’ultimo secondo il San Marzano è costretto a rinviare la festa per la promozione in serie D complice il gol di Ioio al 95’. Un pareggio con il Carotenuto che arriva nella settimana in cui i blaugrana hanno pareggiato anche nel primo round dei quarti di Coppa Italia. Contro la Nuova Igea Virtus infatti, non è bastato anche in quel caso il gol su rigore di Prisco al 72’. Di Aveni all’84’ l’1-1 col quale si ripartirà nel match di ritorno.