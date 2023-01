San Marzano rullo compressore, Costa d'Amalfi ko

SAN MARZANO-COSTA D'AMALFI 1-0

SAN MARZANO: Palladino, Chiariello, Velotti, Di Girolamo, Armeno (67' Dentice), Nuvoli (74' Lettieri), Montoro (83' Casillo), Marzano, Esposito (66' Prisco), Marotta (70' Camara), Castagna. All. Fabiano. A disp. Ragone, Riccio, Tranchino, Elefante.

COSTA D'AMALFI: Manzi, Matrone, Pepe, Orta, Esposito F, Criscuolo, Proto (85' Crispini), Ferraiolo, Ferrara, Palmieri (74' Infante), Serretiello (88' Amatruda). All. Proto. A disp. Polverino, Esposito L, Giliberti, Galiano, Galano, Milano.

RETE: 9' Castagna.

Un gol di Castagna ad inizio gara condanna il Costa d'Amalfi contro la capolista San Marzano, squadra che ha subito una sola sconfitta in tutto il campionato proprio al 'San Martino' contro i costieri. Il Costa d'Amalfi ne esce sconfitto nel punteggio, che alla fine è quello che conta, ma non nella prestazione. I ragazzi di mister Proto ci mettono grinta ed orgoglio, creando diversi grattacapi alla squadra ammazza campionato. Pronti via e Castagna trova subito il vantaggio sfruttando la prima palla utile. I biancazzurri peró sono bravi a non scomporsi e a contenere i padroni di casa nell'euforia del vantaggio, cercando qualche soluzione nelle ripartenze e nei calci da fermo. Alla mezz'ora veementi proteste dei costieri per un episodio molto dubbio: Palmieri, in area di rigore, anticipa abbastanza nettamente il portiere Palladino in uscita, che poi lo travolge tirandolo giù, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Nella seconda frazione la gara diventa più intensa, con i padroni di casa a cercare di chiudere la gara e gli ospiti a tentare di trovare il varco giusto. Il finale di gara diventa di marca biancazzurra, e Ferrara in pieno recupero non trova la coordinazione giusta per punire Palladino da pochi passi, con il portiere di casa che si trova la palla del pareggio proprio tra le braccia. Vittoria di misura per il San Marzano ma punteggio stretto rispetto alle occasioni comunque create dai blaugrana, che mettono altri 3 punti in cascina.