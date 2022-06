San Marzano senza campo, all'Angri non piacciono le alternative. Domenica dove si gioca?

Le squadre scenderanno in campo soltanto domenica, ma la partita sembra già iniziata fuori dal rettangolo di gioco. E non potrebbe essere altrimenti per il sesto derby stagionale tra San Marzano e Angri, quello decisivo, quello che vale un'intero campionato, quello che regalerà la serie D a chi vincerà. Le due compagini disputeranno la partita di ritorno della finale playoff, e ripartiranno dall'1-0 con il quale è stato l'Angri ad affermarsi domenica scorsa. Ma ad oggi, ancora non si sà dove sarà disputata l'incontro. Infatti, il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha respinto la richiesta del San Marzano di utilizzare proprio lo stadio Pasquale Novi, firmando un’ordinanza che ne predispone la chiusura per domenica 19 giugno e rendendolo così indisponibile per la disputa dell'incontro.

Allora la società blaugrana si è attivata per trovare un altro campo dove poter giocare, ipotizzando sia lo stadio di Scafati che quello di Pagani. Qui è però intervenuto il club avversario, che ha diramato una nota stampa con la quale evidenziava che "vista le richieste di numerosi tagliandi da parte della tifoseria che è pronta a seguire in massa la squadra ovunque giocherà, rende noto alle autorità coinvolte di tener presente, sotto il profilo dell’ordine pubblico, che una delle soluzioni ipotizzate potrebbe generare, nel caso si decidesse per far giocare la partita con il San Marzano a Scafati o Pagani, problemi di ordine pubblico tra città storicamente rivali con i sostenitori angresi. Pertanto - continua la nota - sin da subito prendiamo le distanze da scelte che saranno calate dall’alto senza che venga data priorità all’incolumità fisica degli spettatori ed in particolare dei sostenitori dell’Angri che sarebbero pronti a seguire la squadra in massa in qualsiasi condizione".