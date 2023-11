San Marzano con cuore e caparbietà: Trastevere rimontato, 2-2 al Comunale

Pareggio in rimonta per il San Marzano nel turno infrasettimanale contro il Trastevere. La partita dello Stadio Comunale di Palma Campania, giocata sotto un'incessante pioggia, termina con il punteggio di 2-2. Nel primo tempo i capitolini si portano con cinismo sul doppio vantaggio. I blaugrana rischiano, ma riprendono il filo del match nel finale di frazione, collezionando ghiotte occasioni ravvicinate. A inizio ripresa gli ospiti pungono in contropiede, poi i campani piantano le tende nella metà campo avversaria e acciuffano il pareggio.

La cronaca si apre con una punizione di Di Gennaro deviata da Altobello, il colpo di testa è largo. Al 16' il Trastevere passa in vantaggio. Manovra a destra, Alonzi gira al centro per il tap-in vincente di Fragnelli. Il San Marzano accusa il colpo e la formazione di Cioci colpisce al 22' con Pandimiglio che scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e batte Cevers. I blaugrana tremano sulle iniziative di Alonzi, poi è Di Gennaro a suonare la carica per i suoi con una punizione. Al 39' tripla chance per i ragazzi di Giampà. Allegretti dal limite chiama Semprini all’intervento, Di Gennaro ci prova trovando una deviazione in corner. Sugli sviluppi, la palla raggiunge Allegretti che conclude a botta sicura ma c'è un nuovo tocco provvidenziale. In avvio di secondo tempo il Trastevere cerca il tris con Crescenzo, pescato da Cacheiro: Cevers si rifugia in angolo. Al 62', dopo una battuta di Melillo dalla bandierina, Ferrari si coordina al volo ma manda a lato. Cresce l'intensità del San Marzano che pareggi al 70'. Allegretti sfrutta un liscio difensivo su lancio dalle retrovie, supera il portiere in dribbling e accorcia le distanze. All'85' arriva il 2-2. Azione insistita dei blaugrana, con il cross di Mancini sul quale svetta Coly che insacca alle spalle di Semprini.

Il tabellino

San Marzano (3-4-3): Cevers; Musso, Altobello, Chiariello (51' Ferrari); Cusati (51' Pisciotta), Maimone (83' Coly), Emmanouil (38' Camara), Balzano (51' Mancini); Di Gennaro, Allegretti, Melillo. A disp.: Pareiko, Cuomo, Montoro, Penka. All.: Giampà

Trastevere (3-5-2): Semprini; Pandimiglio, Cesari, Santovito; Calderoni, Conti, Massimo, Crescenzo, Fragnelli; Alonzi, Cacheiro (57' Ferramisco). A disp: Foschini, Berardi, Santovito, Rosati, Baldari, Galofaro, Crovello, Sebastiani. All.: Cioci

Arbitro: Angelo di Marsala

Marcatori: 16' Fragnelli (T), 22' Pandimiglio (T), 70' Allegretti (S), 85' Coly (S)

Ammoniti: Emmanouil (S), Altobello (S), Pisciotta (S), Crescenzo (T), Semprini (T), Ferrari (S)