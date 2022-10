La Sanseverine è corsara con il punteggio di 2-1 allo stadio comunale Matteo Covone di Sapri. Per la gara valida per la quarta giornata del campionato di Promozione, girone D, la formazione di Mercato San Severino è passata sull'ostico campo della neopromossa Sapri grazie alle reti di Maggino su calcio di rigore e di Terrone. Per i padroni di casa in rete Garofalo.