Sanseverinese, riconfermato mister Carmine Romano

La Sanseverinese è già a lavoro per la prossima stagione, con l’obiettivo di continuare il progetto già iniziato un anno fa. Per questo è stato riconfermando mister Carmine Romano, alla guida della prima squadra. Da quest'anno però, il club disputerà i campionati di altre due categorie, ovvero i campionati regionali juniores/under 19 per i nati 2004/05; e allievi/under 17 per i nati 2006/07. Proprio per questo saranno svolti degli stage per formare le due nuove squadre delle categorie giovanili.