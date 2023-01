Santa Maria Cilento, 3-1 al Licata

Grido di gioia allo stadio Carrano, con una vittoria importante e meritata per il Santa Maria Cilento che nel secondo tempo offre una grande prestazione. Con gran voglia e caparbietà, i giallorossi vincono e convincono contro il Licata col punteggio di 3-1. Al termine del match mister Francesco Di Gaetano ha così commenta la vittoria nel recupero di campionato: "Gara non facile contro un avversario forte. Primo tempo equilibrato, spezzato nella ripresa da una punizione per noi. Felice anche per i nuovi innesti, continuiamo così".