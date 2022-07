Santa Maria Cilento, importanti conferme: Campanella, Tandara e Grieco

Il Santa Maria Cilento ha annunciato le conferme di Francesco Campanella e Madalin Tandara. I due calciatori vestiranno la maglia giallorossa per la terza stagione consecutiva. Campanella, difensore centrale, classe 1989, indosserà anche quest’anno la fascia di capitano. Per lui, nelle ultime due stagioni, sono state 47 in totale le presenze tra campionato e Coppa Italia. Tandara, attaccante, classe 1998, ha invece totalizzato 56 presenze e messo a segno 20 gol, tra campionato e Coppa Italia, nelle due precedenti annate con la maglia del club cilentano.

Ci sarà il ritorno anche di Donato Capozzoli, al quarto anno a Santa Maria. Sarà un ritorno al calcio giocato per lui, praticamente assente dal rettangolo verde da un anno a causa di un brutto infortunio al legamento del crociato anteriore destro. Dopo un calvario durato un anno, caratterizzato da un lungo e certosino programma di riabilitazione, il fantasista cilentano è pronto a rimettere gli scarpini per far gioire i sostenitori giallorossi. Prima dell’infortunio, che gli ha praticamente costretto a saltare l’ultima stagione, Capozzoli ha disputato in serie D con la maglia del Santa Maria 28 partite, mettendo a segno 3 reti e fornendo 9 assist.

Mentre sarà ancora il portiere classe 2002, Giovanni Grieco, a difendere i pali del Santa Maria Cilento nella stagione sportiva 2022/23. L’estremo difensore ha rinnovato l’accordo con il club cilentano, dove è praticamente cresciuto, facendo tutta la trafila dalla scuola calcio alla prima squadra. Nelle ultime due stagioni in serie D, Grieco ha collezionato in totale 44 presenze con la maglia del Santa Maria. “Sono felice di continuare a difendere i pali del Santa Maria - ha affermato Grieco -. E’ un legame che va oltre il campo visto che sono cresciuto con questa società. Non vedo l’ora di ricominciare perché vogliamo toglierci tante belle soddisfazioni”.