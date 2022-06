Santa Maria Cilento, Francesco Di Gaetano è il nuovo allenatore

Francesco Di Gaetano è ufficialmente il nuovo allenatore del Santa Maria Cilento. Di Gaetano, classe 1973, palermitano, arriva dal Cittanova Calcio, con cui quest’anno nello stesso girone dei giallorossi ha ottenuto il settimo postocon 52 punti. “Mi sono sentito subito a casa - afferma il neo allenatore del Santa Maria Cilento - Mi piace il modo di fare molto schietto e chiaro del presidente Tavassi, che mi ha fatto un’impressione straordinaria. Più parlavamo, più sembrava di conoscerlo da tanto tempo per la sintonia sul modo di intendere il calcio. Sono davvero entusiasta per questa opportunità e non vedo l’ora di cominciare a lavorare per ricambiare questa fiducia”. “Porteremo avanti il progetto del Santa Maria sulla valorizzazione dei giovani e allo stesso tempo cercheremo di alzare l’asticella migliorando la classifica".