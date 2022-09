Santa Maria Cilento, Grieco croce e delizia nell'amichevole di lusso

SANTA MARIA CILENTO-LAMEZIA TERME 0-2

SANTA MARIA CILENTO (3-5-2): Grieco; Ferrante (25’ st Campanella), Diop, Ferrigno; Ielo (28’ st Tandara), Mancini, Di Peri (1’ st Ziello), De Mattia, D’Avella (1’ st De Marco); Tandara, Johnson (1’ st Bonanno).

LAMEZIA TERME (4-3-3): Mataloni; Kanoute, Silvestri, Cadil, De Luca; Cristiani (25’ st Ferreira), Maltese (45’ st Maimone), Emmanouil; Terranova (38’ st Cunzi), Fangwa (25’ st Borgia), Addessi (19’ st Alma).

ARBITRO: Marco Giordano di Matera.

RETI: 10’ e 11’ st Fangwa.

Amichevole di lusso per il Santa Maria Cilento che ospita il Lamezia Terme. Al 6’ intervento prodigioso di Grieco in uscita su Fangwa. Al 22’ Addessi costringe il portiere cilentano a un altro intervento decisivo, respingendo in angolo un tiro dal limite dell’area. Al 28’ tiro cross di De Luca e ancora Grieco si rifugia in angolo. Al 34’ colpo di testa di Addessi, parata centrale di Grieco. Al 5’ della ripresa punizione di Bonanno, sbuca Ferrante che calcia di poco sul fondo. Al 9’ colpo di testa alto da parte di Tandara su un traversone dalla sinistra di Ielo. Un minuto più tardi vantaggio del Lamezia con Fangwa che segna con un perfetto tiro dal cuore dell’area di rigore dopo che Terranova sulla stessa azione aveva colpito il palo. Passa un'altro minuto e c'è il raddoppio di Fangwa su un errore nel controllo di Grieco: l’attaccante lametino gli strappa il pallone dai piedi e segna il più facile dei gol. Al 13’ sgasa De Marco sulla destra e tiro di Bonanno centrale per il portiere. Al 19’ botta di Cristiani e pallone fuori di poco. Al 27’ Tandara su calcio d’angolo prova la deviazione vincente senza successo. Al 40’ sponda di Diop per Capozzoli, su punizione di Ziello, e girata del 10 di poco fuori. Al 41’ doppio intervento di Grieco su Ferreira. Al 42’ ancora Grieco devia su un tiro ravvicinato di Alma. Al 48’ tiro dal limite di Capozzoli bloccato in due tempi.