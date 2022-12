Santa Maria Cilento ko contro la Vibonese

Vibonese-Santa Maria Cilento 3-1

Vibonese (4-3-3): Rendic; Tazza (44’ st Palazzo), Bonin, Caicedo, Trajkovski; De Marco (49' st Albisetti), Basualdo (30’ st Martiniello), Balla; Szymanowski (22’ st Sparandeo), La Torre (43’ st Anselmo), Scafetta. A disp.: Bottino, Nallo, Giammarinaro, Politi. All.: Modica.

Santa Maria (3-5-2): Grieco; Ferrante, Diop, Ferrigno; Coulibaly, Pane (30’ st De Leonardis), Ventura (1’ st Mancini), Ziello (1’ st Tandara), Morlando (30’ st Cuzzilla); Johnson, Bonanno. A disp.: Guerra, D’Avella, D’Auria, Formisano, Petrazzuolo. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Giorgio D’Agnillo di Vasto.

Reti: 18’ pt Balla (V), 23’ pt Tazza (V), 11’ st Johnson (SM), 46’ st Scafetta (V)

Prima fase di studio tra le due formazioni in campo. Al 16’ la prima occasione del match è del Santa Maria. Tiro di Ziello rimpallato che diventa un assist per Johnson che da buona posizione spreca con un colpo di testa. Al 18’ vantaggio della Vibonese con Balla: dopo un batti e ribatti si ritrova il pallone tra i piedi e trafigge Grieco. Al 23’ la Vibonese trova il raddoppio con Tazza: i locali vincono un contrasto sulla destra e affondano con Szymanowski che serve l’accorrente Tazza, bravo a superare per la seconda volta Grieco. Al 30’ punizione da posizione defilata di Bonanno che termina fuori. Al 33’ Pane pennella un bel assist per Johnson che spreca malamente davanti al portiere, spedendo sul fondo. Al 34’ uscita di Grieco su La Torre, bravo il portiere cilentano a chiudere lo specchio della porta. Al 45’ sponda di Johnson per Ziello che spara alto. Al 1’ della ripresa Szymanowski va via sulla destra, tiro centrale per Grieco. Al 7’ colpo di testa di Coulibaly, debole e centrale. All'11’ Johnson si fa perdonare con un bel tiro di destro che dalla distanza trafigge Rendic, per il 2 a 1. Al 15’ Bonanno piazza il sinistro, pallone vicino all’incrocio. Al 39’ Tazza raccoglie un pallone in area di rigore e spara alto, complice una deviazione in angolo dei cilentani. Al 46’ Scafetta sigla il gol del 3 a 1 con cui termina la gara.