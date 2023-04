Santa Maria Cilento ko nella festa del Catania

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; Rizzo, Lodi (18’ st Palermo), Vitale; Russotto (33’ st De Respinis), Sarao, De Luca (18’ st Giovinco). A disp.: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Buffa, Baldassar, Forchignone. All.: Ferraro.

Santa Maria Cilento (4-4-2): Cannizzaro; Coulibaly, Campanella (34’ st Ielo), Diop, Ferrigno (34’ st Ielo); De Marco (43’ st Morlando), Mancini (44’ st D’Auria), Ventura (15’ st De Leonardis), Catalano; Tandara, Johnson. A disp.: Fezza, Ferrante, Tiberio, Gaeta. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Stefano Peletti di Crema.

Reti: 46’pt Sarao (CT), 20’ st Rapisarda (CT)

Nella bolgia del “Massimino”, davanti ad un pubblico da Serie A, la Polisportiva Santa Maria cede il passo ai padroni di casa, colpita da un gol per tempo. Un appuntamento con la storia quello della società cilentana, che, pur non abituata a certi palcoscenici, non sfigura affatto ed esce dal campo con tanto cuore e fierezza. La partita segue le emozioni degli spalti, in un clima da notti magiche. I rossazzurri spingono subito forte, soprattutto con De Luca e Sarao. La manovra degli etnei si sviluppa principalmente sulle fasce, con la retroguardia giallorossa che regge. Il Santa Maria ci prova prima con un’incursione di Catalano, tiro largo, e poi con Tandara che, lanciato in profondità, vola a tu per tu con il portiere ma sul più bello viene fermato. La squadra di Di Gaetano inizia a macinare gioco con più intensità, sfiorando il vantaggio con Tandara che, dopo un’ottima azione collettiva, viene murato in scivolata. Al tramonto del primo tempo è Sarao a sbloccare il match: dagli sviluppi di calcio d’angolo, di testa, fa 1-0. Nella ripresa il Catania aumenta il ritmo e prova ad insidiare la porta di Cannizzaro senza creare, però, particolari pericoli. I cilentani si rifanno vedere con Coulibaly, ma il suo tiro esce di poco al lato della porta di Bethers. È ancora un corner a condannare i giallorossi. Stavolta la zampata vincente è di Rapisarda, dopo un miracolo di Cannizzaro. Nel finale di gara, ancora Tandara, ha l’opportunità di accorciare le distanze con uno stacco aereo che termina di pochissimo sul fondo. La gara termina qui. Il Santa Maria, perde sul campo ma ha vissuto una notte indimenticabile, una notte che difficilmente potevamo pensare di vivere. È stata una grande pagina che inorgoglisce non solo la società del Presidente Tavassi, ma anche un’intera comunità.