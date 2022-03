Santa Maria Cilento, il giovane Morlando alla Viareggio Cup

Michele Morlando, difensore classe 2004 del Santa Maria Cilento, è stato convocato nella Rappresentativa di serie D che prenderà parte alla 72esima edizione della Viareggio Cup in programma dal 16 al 30 marzo. Il terzino sinistro napoletano, nonostante la giovanissima età, si sta mettendo in mostra con la maglia giallorossa nel girone I della serie D. Sotto la guida di mister Nicoletti, infatti, Morlando ha collezionato 8 presenze, facendosi apprezzare sia in fase difensiva che offensiva. La Rappresentativa serie D è stata inserita nel girone 6 con Atalanta, Siena e la squadra nigeriana del Garden City Panthers. La selezione di serie D allenata da Giuliano Giannichedda, per la quindicesima volta al torneo mondiale di calcio giovanile under 18, scenderà in campo giovedì 17, sabato 19 e martedì 22 marzo.