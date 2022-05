Il Santa Maria Cilento pareggia in rimonta: 3-3 nel recupero a San Luca

SAN LUCA-SANTA MARIA CILENTO 3-3

SAN LUCA: Scuffia, Fiumara, Berman, Patea, Favasuli (37’ st Calderone), Romeo (13’ st Costanzo), Carbone, Suraci, Maesano (3’ st Pelle A.), Bruzzaniti (20’ st Godano), Crucitti. All. Canonico.

SANTA MARIA CILENTO: Stagkos, Todisco, Campanella, Coulibaly, Konios, Maio, Simonetti (40’ st Morlando), Katsioulas (22’ st D’Auria), Romano (22’ st Sare), Maggio, Cunzi. All. Nicoletti.

ARBITRO: Davide Albano di Venezia.

RETI: 12’ pt Bruzzaniti (SL), 29’ pt Crucitti (SL), 43’ pt e 37’ st Maggio (SC), 15’ st Maio (SC), 35’ st Godano (SL).

Finisce 3-3 il recupero della 36esima giornata al Corrado Alvaro di San Luca tra la squadra calabrese ed il Santa Maria Cilento. Pari in rimonta per i cilentani. I calabresi partono forte e dopo due minuti già chiamano Stagkos alla prima parata del pomeriggio. Il vantaggio locale giunge al 12’ con il colpo di testa di Bruzzaniti su calcio d’angolo. Occasionissima per Maesano, tre minuti dopo, che davanti a Stagkos spara alto un rigore in movimento. Il San Luca sfiora il raddoppio anche al 22’ con Suraci, servito da Fiumara, ma calcia fuori di un soffio. Prima opportunità per i cilentani con una punizione di Maio, salvata da Scuffia. Dalla parte opposta, Crucitti firma il raddoppio. Nel finale, intervento falloso di Scuffia su Cunzi in area di rigore. Dagli undici metri, Maggio accorcia per il 2-1. Nella ripresa, il Santa Maria parte forte sfiorando in due circostanze con Cunzi il gol del pari, che arriva al quarto d’ora con un piattone di Maio. Prima Maggio e poi ancora Cunzi sfiorano il punto del sorpasso. Al 24’ debutto per D’Auria, classe 2004, l’ennesimo lanciato in prima squadra da mister Nicoletti. Il San Luca si fa vedere nuovamente alle mezz’ora con Godano, che al 35’ segna il 3-2 con un colpo di testa. Due minuti dopo, Maggio segna il gol del definitivo pari, con cui si chiude la partita del Corrado Alvaro.