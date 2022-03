Santa Maria Cilento, punizione pennellata di Gabionetta

PORTICI-S.MARIA CILENTO 1-1

PORTICI: Zizzania, Silvestre, Riccio, Calvanese, Marino, Castagna, Carotenuto, Maranzino, Scala (49’ st Piccolo), Filogamo, Manfrellotti. A disp. Schaeper, Cirillo, Stallone, Pisani, Guida, Lauro, Parisi, Amato. All. Sarnataro.

S.MARIA CILENTO: Grieco, Todisco (20’ st Oviszach), Campanella (47’ st Romano), Gargiulo, Konios, Maio (31’ st Tandara), Simonetti, Coulibaly, De Mattia, Maggio, Cunzi (20’ st Gabionetta). A disp. Stagkos, Romanelli, Masullo, Katsioulas, Sare. All. Nicoletti.

ARBITRO: Stefano Moretti di Como.

RETI: 7’ st Silvestre, 41’ st Gabionetta.

Parità al San Ciro tra Portici e Santa Maria nel recupero della 18esima giornata, con Gabionetta che riacciuffa su punizione la partita per i giallorossi, che ottengono un punto nel finale. Al 12’ lampo di Filogamo che s’inserisce tra due difensori e colpisce di testa un pallone che termina fuori su cross di Marino. Al 22’ conclusione di Maio all’interno dell’area di rigore, ma il suo destro termina di poco fuori dopo il tocco di prima di Coulibaly. Al 31’ punizione al limite dell’area sempre di Maio, ma anche stavolta la sua conclusione sfiora il palo. Al 35’ risposta del Portici con il destro di Carotenuto dalla distanza che termina fuori, privo di forza e precisione. Al 38’ conclusione di Filogamo al volo dopo il pallone di Castagna, ma la sua botta viene respinta in angolo di Grieco con un buon intervento. Al 42’ rosso per i padroni di casa per un doppio giallo a Manfrellotti. Al 46’ ancora pericolosi i padroni di casa con Silvestre, con un tiro al volo dalla distanza, ma ancora una volta Grieco devia in angolo con un’ottima parata che salva il risultato sullo 0-0. Nella ripresa si sblocca subito la gara al 7’ con il colpo di testa di Silvestre su calcio piazzato di Castagna. Nella fase centrale, succede ben poco, con i giallorossi che vanno a sbattere sul muro della difesa locale. A cinque minuti dalla fine, i padroni di casa restano in 9 per un doppio giallo anche a Calvanese. Proprio sul calcio piazzato guadagnato, arriva la mattonella di Gabionetta che non lascia scampo all’estremo difensore avversario per il definitivo 1-1.