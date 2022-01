Santa Maria Cilento, raccolta fondi in ricordo di Tommaso Gorga

Una raccolta fondi per sostenere le iniziative di volontariato dell’associazione Tommy 125, nata in ricordo di Tommaso Gorga, il 15enne di Castellabate deceduto a settembre scorso a seguito di un tragico incidente stradale. L’iniziativa si terrà domenica 23 gennaio allo stadio Carrano in occasione dell’incontro di calcio contro la Gelbison. Sarà allestita una postazione all’interno dell’impianto sportivo dove i tifosi potranno dare un contributo a proprio piacimento per sostenere l’associazione nelle sue molteplici attività di volontariato. Grazie all’impegno dei genitori, Carmine e Giovanna, di familiari e amici, è stato già inaugurato ad Ogliastro Marina un ambulatorio di primo soccorso.