Santa Maria Cilento, rinviato il match col Licata

Come comunicato dal dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della richiesta inoltrata dalla società Licata, il match con il Santa Maria Cilento in programma domenica 4 dicembre presso lo stadio Carrano e valido per la 14a giornata del girone I di serie D, è rinviata. Tale decisione si deve, purtroppo, a diversi casi covid che hanno colpito il gruppo squadra della società siciliana.