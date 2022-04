Santa Maria Cilento sconfitta a Castrovillari, finisce 2 a 1

CASTROVILLARI-SANTA MARIA CILENTO 2-1

CASTROVILLARI: Aiolfi, Dibari (20’ st Rotunno), Strumbo, Mazzotti, Anzillotta, Teyou (20’ st Cosenza), Rosa Gastaldo, Trofo (33’ st Padin), Carrozza, Tripicchio, Azzarro (1’ st Rodi). All. Colle.

SANTA MARIA CILENTO: Grieco, Coulibaly, Campanella, Gargiulo, Masullo (43’ st Tandara), Maio (47’ st Todisco), Simonetti, Ventura (43’ st Morlando), Cunzi, Maggio, Oviszach (23’ st Romano). All. Nicoletti.

ARBITRO: Alessandro Recchia di Bari.

RETI: 2’ Tripicchio (C), 16’ Maio (S), 78’ Padin (C).

Il Santa Maria cade sotto i colpi del Castrovillari per 2 a 1. Pronti via e dopo soli due minuti di gioco arriva il vantaggio dei calabresi con Tripicchio: palla in area e girata che non lascia scampo all’estremo difensore giallorosso. Al 16’ pareggio Santa Maria con il colpo di testa di Maio, bravo ad anticipare il suo avversario all’interno dell’area di rigore dopo l’ottimo calcio piazzato da parte del suo collega di reparto Simonetti. Nel finale della prima frazione, ci provano Simonetti e Cunzi. Nella ripresa, al 2’ st Cunzi a ridosso dello specchio della porta calcia e respinge il portiere. Al 10’ st destro dalla distanza di Oviszach respinto in angolo, vero e proprio miracolo. Al 18’ st Maggio si gira in area e spara di destro con il portiere Aiolfi che si fa trovare pronto. Al 33’ st arriva la sostituzione che cambia la partita: entra Padin e fa gol con un colpo di testa da pochi passi. Nel finale, i cilentani provano a riacciuffare la gara ma non ci riescono.