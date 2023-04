Santa Maria, pari e patta a Ragusa

Ragusa (4-3-1-2): Pitarresi; Falla (34’ st Messina), Pertosa, Strumbo G. (24’ st Marin), Bertelli (1’ st Meola); Di Stefano, Cess, Cacciola; Manfrè, Vitelli (24’ st Patanè); Randis. A disp.: Truppo, Valenca, Iseppon, Napoli, Varela. All.: Settineri.

Santa Maria (3-5-2): Cannizzaro; Di Cristina (1’ st Mancini), Diop, Ferrigno; Ielo, De Leonardis (23’ st Ventura), Pane (1’ st Coulibaly), Maio, De Marco (42’ st Campanella), Tandara, Johnson (23’ st Catalano). A disp.: Fezza, Azindow, Tiberio, Gaeta. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Loris Graziano di Rossano.

Reti: 27’ pt Tandara (SM), 15’ st Pertosa (R), 33’ st Manfrè (R), 34’ st Johnson (SM).

2’ - Tiro timido dai 18 metri di Pane che però non colpisce bene e la sfera rotola sul fondo. 10’ - Conclusione dalla distanza di Randis che prova a sorprendere Cannizzaro, ma il pallone termina fuori. 13’ - Clamorosa palla gol per il Santa Maria. Ielo scavalca la difesa ragusana con un cross perfetto, Johnson con un piattone al volo calcia alto. 17’ - I giallorossi sciupano in ripartenza. Break di De Leonardis per Ielo, con Tandara poi fermato per fuorigioco. 19’ - Schema da calcio d’angolo per il Ragusa: colpo di testa di Pertosa alto sopra la traversa. 21’ - Giallorossi ancora minacciosi, ma manca la giusta precisione. Maio calcia alto dal limite dell’area. 26’ - Cannizzaro bravo in uscita su Vitelli, sbucato alle spalle dei difensori cilentani. 27’ - Vantaggio Santa Maria. Calcio d’angolo di Pane, uscita del portiere ragusano e rimpallo vincente sul corpo di Tandara per lo 0 a 1. 33’ - Reazione Ragusa con un tiro debole e centrale 34’ - Raddoppio cilentano con Johnson. Dai 18 metri l’attaccante calcia centrale, ma Pitarresi commento un errore clamoroso con il pallone che gli passa tra le braccia (0-2). 46’ - Santa Maria vicino al terzo gol con Johnson, piattone fuori di poco. 47’ - Cacciola da buona posizione spara alto. Secondo tempo 5’ - Primo squillo della ripresa con Manfrè, blocca Cannizzaro. 14’ - Miracolo di Cannizzaro sul tiro ravvicinato di Meola. 15’ - La squadra siciliana su calcio d’angolo accorcia con un colpo di testa di Pertosa. 25’ - Il direttore di gara espelle Ielo per doppia ammonizione tra le proteste dei campani per la decisione alquanto dubbia. 30’ - Bolide di Randis dalla distanza e miracolo di Cannizzaro che smanaccia in angolo. 33’ - Manfrè riesce a bucare la porta di Cannizzaro con un tiro dal limite per il 2 a 2. 39’ - Il neo entrato Messina calcia di poco alto sopra la traversa 48’ - Punizione di Meola con Cannizzaro che salva in angolo. Finale 2 a 2.