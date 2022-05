Sarnese, bomber Vitale si conferma gran goleador

L'attimo prima che la palla vada in rete, col fiato trattenuto per qualche istante, poi l'esplosione di gioia e gli abbracci fra campo e spalti. Ogni gol della Sarnese di questa stagione ha fatto esultare calciatori e dirigenza, ha gonfiato di gioia il cuore dei propri sostenitori. Di questa stagione granata bomber assoluto è stato Francesco Vitale, autore di 19 reti con 4 rigori in campionato e 8 reti con un solo penalty in coppa, per un totale di 27 centri. A seguire Claudio Pagano con 16 reti totali, poi Michele Buonfiglio con 7 tutti in campionato, Stefano Giampietro (autore dell’ultimo gol stagionale della Sarnese) e Manolo Cioffi con 5 reti a testa.