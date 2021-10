Sarnese corsara, punteggio pieno e testa della classifica

NOCERA SUPERIORE-SARNESE 0-2 (p.t. 0-1)

NOCERA SUPERIORE: Lamberti, Ruocco, Sorrentino (81' De Caro), Di Stano, Salsano, Vigorito, Avallone (65' Esposito), Siani (58' Ferrara), Schiavi (58' Carolei), Pascale (57' Guariniello), Aprea. All. Marrazzo.

SARNESE: Inserra, Squillante, Scippa, Parlato, Villacaro, Trapanese (21’ Pivetta), Di Capua (51' Santaniello), Savarese, F. Vitale (75' Oliva), Cioffi, Pappacena (51' Tortora). All. Trapani.

ARBITRO: Alessandro Argenziano di Avellino.

RETI: 36’ Villacaro, 53' rig. Vitale.

AMMONITI: Aprea, Scippa, Vitale e Oliva.

ESPULSO: 46’ Cioffi.

Terza vittoria in altrettante gare per la Sarnese che torna con i tre punti in tasca anche dalla trasferta di Nocera Superiore. Allo stadio Karol Wojtyla è andata in scena la terza giornata del girone E del campionato di Promozione, e i sarnese si sono imposti per 2-0 sul Nocera Superiore. La squadra di mister Trapani si fa valere sia sotto l'aspetto fisico e sotto quello tecnico, nonostante dopo appena 20’ deve modificare l’undici iniziale a causa dell’infortunio accorso a Trapanese. Ma gli ospiti sono più squadra, e trovano la rete del vantaggio poco oltre la mezz'ora con Villacaro. La forza della Sarnese si vede quando resta in dieci uomini, sul finire del primo tempo, per l’espulsione rimediata da Cioffi. Nonostante questo episodio che potrebbe influenzare i restanti 45' di gioco, nella ripresa i granata non mollano di un centimetro e trovano addirittura la rete del raddoppio. Implacabile bomber Vitale che trasforma su calcio di rigore e fa compiere un ulteriore passo verso la vittoria alla sua squadra. La reazione del Nocera Superiore è molto tenue, e così mantenedo la porta inviolata la Sarnese conquista altri tre punti preziosi che la lanciano in testa alla classifica a punteggio pieno.