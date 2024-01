La capolista non scappa e il campionato resta aperto, il big match nel salernitano termina in parità

L'occasione di continuare la fuga da una parte, l'obiettivo di tenere aperto il discorso campionato dall'altra. Il big match tra la Sarnese e il Castel San Giorgio, atteso allo stadio Squitieri, si chiude con un pareggio. La seconda della classe spaventa la capolista, andando sul doppio vantaggio. I padroni di casa, con il pensiero rivolto anche alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Real Forio, riescono a rimontare e tengono invariata la distanza in classifica. Alla prima occasione, dopo appena tre giri di lancette, gli ospiti sbloccano la gara con Sabatino. Reazione minima della formazione di Pirozzi che subisce un'altra rete all'8': il protagonista è Di Giacomo che batte Maiellaro con una conclusione aerea. La prima forza del girone non ci sta e accorcia con Yeboah, bravo a rimettere subito tutto in discussione dribblando anche il portiere. Il numero 10 dei granata si ripete più tardi, al 21', portando il risultato sul binario dell'equilibrio. L'undici locale aumenta la pressione, ma sono poche le potenziali opportunità per ribaltare completamente il punteggio. Il Castel San Giorgio regge e al triplice fischio conquista un punto allo Squitieri. Non cambia dunque la distanza in classifica tra le due squadre, con la Sarnese al comando della classifica del girone B di Eccellenza con 7 punti di distacco dai rossoblù.

Il tabellino

Sarnese: Maiellaro; Losasso, Giordano, Vitolo, De Sio (67' Cassandro); Cozzolino (62' Dentice), Corticchia (87' Della Monica), Salerno; Pellecchia, Padin (84' Evacuo), Yeboah (81' Cassata). A disp.: Somma, Carpentieri, Caruso, Logrieco. All.: Egidio Pirozzi

Castel San Giorgio: Bisogno; Raimondi, Cuomo, Senatore M., Accarino, Liguoro, Sabatino, Vatiero (70' Ferrara), Di Giacomo (91' Pescicolo), Senatore F. (65' Cimmino), Palumbo (57' Di Filippo). A disp.: Pinto, De Santis, Giliberti, Di Benedetto, Boccia. All.: Rocco Fiume

Arbitro: Francesco Vitalii Diomaiuta della sezione di Salerno

Marcatori: 3' Sabatino (CSG), 8' Di Giacomo (CSG), 10' e 21' Yeboah (S)

Ammoniti: Vitolo (S), Giordano (S), all. Pirozzi (S), Senatore (CSG), Palumbo (CSG)