Sarnese inarrestabile, Giffonese al tappeto

SARNESE-GIFFONESE 3-1 (p.t. 3-0)

SARNESE: Vitolo, Squillante (25' st Pappacena), Scippa, Villacaro, Parlato, Trapanese (22' st Pivetta), Di Capua, Savarese (33' st Annunziata), F. Vitale, Cioffi (20' st Sorrentino), Pagano (1' st G. Vitale). All. Trapani.

GIFFONESE: Chierchi, G. Troisi (25' st Cannonieri), Di Domenico (1' st De Rosa), Anastasio, Imparato, Di Vece (40' st Colucci), Chiancone, Di Muoio (38' st Corso), Guadagno, Sandrigo, Esposito (33' st Pastore). All. Incitti.

ARBITRO: Luca Teta di Battipaglia.

RETI: 16' Pagano, 31' Cioffi, 39' F. Vitale, 35' st Guadagno.

AMMONITI: Squillante, Parlato, Cioffi, Anastasio, Imparato, Guadagno e Sandrigo.

La Sarnese non ferma la propria corsa e nella seconda giornata del campionato di Promozione batte anche la Giffonese. Al 3' Cioffi fa l'attaccante boa e passa all'indietro per l'accorrente Di Capua che dalla distanza tira forte ma alto. Al 9' si vede la Giffonese con la conclusione di Anastasio da fuori area, per Vitolo nessun problema. All'11' ancora pericolosi gli ospiti con Esposito che se ne va in velocità sulla sinistra e poi conclude di potenza, ma la palla finisce sul palo. Al 16' la Sarnese la sblocca. Di Capua riceve da Vitale sulla destra, serve in area Pagano che di rasoterra la butta in rete. Al 20' creano ancora un pericolo gli ospiti con la punizione di Anastasio dall'out sinistro, ma è bravo Trapanese di testa ad allontanare il pallone. Al 30' tiro di Vitale ravvicinato, Chierchi è bravo a respingere. Nulla può però il portiere della Giffonese giusto un minuto più tardi. Cioffi raccoglie sulla sinistra, controlla e di destro la mette nell'angolino basso. E' il 2-0 per la Sarnese, che tempo otto giri di orologio e centra anche il tris. A timbrare il cartellino è Vitale che pennella su punizione dal limite centrando il sette. La ripresa inizia con il netto 3-0 della Sarnese, che però dopo 2' deve già evitare il primo brivido. Su un'incursione pericolosa di Troisi è il difensore Parlato a sventare sotto porta. Dopo lo scoppiettante primo tempo nella ripresa il gioco è più spezzettato e i ritmi più blandi, anche se la Giffonese prova a pungere mentre la Sarnese amministra bene il triplo vantaggio. Al 34' una punizione di Scippa impiega Chierchi che però blocca. Un minuto più tardi arriva il gol della Giffonese che accorcia il divario grazie all'ex Guadagno, che entra in area e beffa Vitolo. Un'ultima occasione capita a Parlato su punizione, ma sul suo piazzato Chierchi seppur in due tempi gli nega la gioia del gol. Finisce così sul 3-1 per la Sarnese.