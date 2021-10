Alla Sarnese bastano 45' per stendere il Real Palomonte

SARNESE-REAL PALOMONTE 4-0 (3-0)

SARNESE: Inserra, Squillante (84' Lanzetta), Scippa, Parlato, Villacaro (72' Sorrentino), Santaniello, Pappacena, Pivetta (76' Tortra), F. Vitale (81' Esposito), Savarese, Pagano. All. Trapani.

REAL PALOMONTE: Radesca, Grammatico, Iovine, Grimaldi, Curcio, Giordano, D’Auria, Wetane, Ametrano, Foresta (88' Valitutto), Boffa. All. Del Sorbo.

ARBITRO: Emmanuel Grimaldi di Nola.

RETI: 20’, 32’ rig. e 37’ Vitale, 87' Sorrentino.

Sarnese-show ai danni di un rimaneggiato Real Palomonte nella gara disputata allo stadio Squitieri e valida per la quarta giornata del girone E del campionato di Promozione. La squadra granata continua a macinare gioco, trascinata dai gol di bomber Vitale e da un collettivo che gioca meravigliosamente insieme superando ogni tipo di difficoltà. Partita già indirizzata nella prima frazione di gioco con la tripletta messa a segno dall’eterno attaccante granata, impreziosita da deliziose giocate corali tutte di prima. Nella ripresa una timida risposta ospite che prova a sfruttare qualche calcio piazzato, ma la retroguardia sarnese ha ben amministrato il largo vantaggio. Mister Trapani concede minutaggio ai tanti under presenti in panchina e proprio da Sorrentino, uno dei nuovi entrati, arriva il quarto gol che chiude definitivamente la partita. Per la Sarnese si tratta della quarta vittoria su quattro gare disputate in campionato, e questo vuol dire che i granata sono ancora da soli in testa alla classifica ovviamente a punteggio pieno.