Sassuolo e Inter fuori casa: i tifosi granata preparano l'esodo

Ormai non stupisce più, però emoziona vederla sugli spalti, ammirarla e pensare "è tutta per lei". L'onda granata, come da tradizione, ha preso d'assalto le ricevitorie dove sono in vendita i biglietti per le prossime trasferte della Salernitana, a Reggio Emilia contro il Sassuolo e al Meazza contro l'Inter.

Lo scenario

A conti fatti, ci saranno non meno di diecimila tifosi al seguito, sommando i due viaggi. Hanno acquistato biglietti ferroviari e aerei, hanno precettato minivan e autobus. Tutti in trasferta, tutti al seguito della Salernitana. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la prima tappa del 2 ottobre dopo la pausa del campionato, il settore ospiti può accogliere 4mila tifosi. Resta a disposizione una manciata di tagliandi: poco più di 900, racconta il report post San Matteo. Niente paura: la vendita è libera e tanti, tantissimi tifosi con famiglie al seguito hanno deciso di acquistare anche biglietti di altri settori, ad esempio in tribuna. Riguardo la sfida all'Inter, che cade in calendario alle ore 12.30, i supporter della Salernitana hanno acquistato biglietti di terzo anello blu e lo spicchio numero 311 è stato in larga parte precettato dai gruppi ultras della curva Sud Siberiano. Pure in questo caso, il cassiere dell'Inter conta oltre 4mila biglietti acquistati. Ma non basta: la vendita è libera ed i tifosi della Salernitana hanno portato a casa anche tagliandi del settore sottostante, secondo anello blu. Stesso prezzo in ricevitoria: circa 27 euro a tagliando.